Проект «Открытые медиа» объявил о закрытии с 5 августа после ограничения Роскомнадзора

Проект «Открытые медиа» объявил о прекращении работы после блокировки сайта Роскомнадзором (РКН). Блокировка была связана с признанием Генпрокуратурой проекта связанным с организациями, признанными нежелательными на территории России.



В «Открытых медиа» сообщили, что у них нет подтверждения такой информации от РКН и Генпрокуратуры. Тем не менее совместно с инвестором было принято решение о закрытии проекта, поскольку «риски для сотрудников проекта слишком велики».

В проекте заявили, что никогда не работали с нежелательными структурами. «Открытые медиа» запустили 1 сентября 2017 года, когда Михаил Ходорковский предоставил проекту пятилетний грант через свою компанию Open press. Подчеркивается, что это никогда не скрывалось, и ни у кого из журналистов «не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского».

Закрытие в медиапроекте связывают с наличием критических взглядов в материалах.

Фото: realnoevremya.ru

Решение об ограничении доступа к сайтам «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» принято Генеральной прокуратурой России 3 августа. По информации сервиса ведомства по проверке ограничения доступа к сайтам и их страницам, мера принята на основании статьи 15.3 российского закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Она устанавливает порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Напомним, что некоторые журналисты «Открытых медиа» внесены Министерством юстиции РФ в список иноагентов. Среди них специальный корреспондент издания Илья Рождественский.

Маргарита Головатенко