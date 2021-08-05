Два Superjet прервали полет минувшей ночью по технической причине

Минувшей ночью разу два самолета Superjet прервали полет по техническим причинам, сообщает «Интерфакс».



Самолет авиакомпании «Россия» Челябинск — Москва утром в четверг вернулся в аэропорт вылета. Пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом в ближайшее время. На борту 84 пассажира, включая двоих детей. Как сообщила пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова, все чувствуют себя хорошо. Обеспечены водой и питанием. Вылет состоялся в 11.20. Рейс вылетел в 5.25 по местному времени (3.25 по Москве) и вернулся в 6.25 (4.25 по Москве). Источник издания сообщил, что вернувшийся самолет — Superjet-100.

В ночь на четверг из-за разгерметизации экипаж Superjet-100, выполняющий рейс Екатеринбург — Москва, совершил посадку в Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Спустя порядка 40 минут после вылета на высоте около 10 тысяч метров произошла разгерметизация. Экипаж запросил аварийное снижение до 3 тысяч метров», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Сегодня пассажиры вылетели в Москву на другом самолете. Татарская транспортная прокуратура начала проверку.

Маргарита Головатенко