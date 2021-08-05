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Завур Угуев завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в вольной борьбе

14:06, 05.08.2021
Завур Угуев завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в вольной борьбе
Фото: vk.com/wrestrus_ru

Россиянин Завур Угуев стал победителем соревнований по вольной борьбе в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.

В финале в весовой категории до 57 кг российский борец одолел индийского спортсмена Кумара Рави со счетом 7:4.

Для уроженца Дагестана эта золотая медаль стала первой олимпийской наградой в карьере. До этого Угуев несколько раз выигрывал чемпионат мира, Кубок мира и чемпионат России. В свое время он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

Это уже 16-е золото в медальной копилке сборной России на Олимпиаде-2020.

Спорт
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