В Гидрометцентре Татарстана рассказали, какой будет погода на выходных в республике

В Татарстане в выходные дни ожидается жаркая погода, вероятность осадков небольшая, в субботу в северо-западных районах возможен небольшой дождь. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра РТ.

По данным метеослужбы, 6 августа и в выходные — 7 и 8 августа — погода в Татарстане будет формироваться под влиянием антициклона. В пятницу дневные температуры поднимутся до +23..+28 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Большую часть периода вероятность осадков небольшая, лишь в субботу утром и днем из-за близости атмосферного фронта в северо-западных районах возможен небольшой дождь. Ночью температуры опустятся до + 9..17°. В субботу в республике ожидается жара до +30 градусов, в воскресенье прогнозируется слабый ветер и от +27 до +30 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в республике сохранится сухая погода. Температура снова повысится до +30..+34°.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее спрогнозировал во всех регионах Поволжья в четверг и пятницу, 5 и 6 августа, ливни, грозы и сильный ветер порывами до 20 м/с. Он сообщал, что на всей территории России температура в августе будет выше нормы.



Татьяна Леухина