Итоги дня: очередное ЧП со слонами в Казанском цирке, освобождение Суэцкого канала, дата послания Путина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 29 марта.
- Сегодня утром удалось снять с мели контейнеровоз Ever Given. Однако спустя время он из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Но при этом контейнеровоз не сел на мель. В итоге Ever Given при помощи буксиров начал движение на север в сторону озер. Там проведут технический осмотр судна.
- Сегодня в Казани произошел второй за март инцидент со слонами — работник Казанского цирка после нападения животного был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. По данным источника «Реального времени», у 19-летнего пострадавшего закрытый перелом левого плеча, трех ребер и двух грудных позвонков, а также сотрясение головного мозга. Администрация цирка заявила об отмене программы «Шоу слонов и магия цирка» в связи с невозможностью слонов дальше участвовать в мероприятии. А в Росгосцирке отметили, что рабочий Казанского цирка стал не объектом нападения животных, а оказался свидетелем их потасовки.
- В Казани взяли под государственную охрану историческую лестницу, расположенную в здании на улице Пушкина, в особняке Коровина. Ранее ее купила визажист из Уфы Рада Русских, однако потом Комитет по охране культурного наследия наложил мораторий на любые работы в здании и остановил демонтаж лестницы.
- За 28 дней марта майнеры биткоина заработали $1,5 млрд. К концу месяца доход майнеров должен превысить $1,51 млрд. Эта сумма является рекордной — $1,36 млрд были заработаны майнерами в феврале. В марте большая часть заработанной суммы ($1,36 млрд) была получена в результате добычи криптовалюты.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание, на котором заслушал информацию о ситуации со строительством школ в пригородных поселках. Он поручил проанализировать ситуацию на предмет необходимости строительства образовательных учреждений и по итогам приступить к оформлению технического задания на их проектирование. В ближайшие дни по поручению Минниханова будет создан институт пространственного развития, который займется анализом и расчетами социальной инфраструктуры. Он же проведет ревизию муниципалитетов, чтобы установить, где власти принимали решение о строительстве жилых массивов без учета необходимой инфраструктуры.
- Также сегодня власти Казани обратились к руководству «Татэнерго» и Рустаму Минниханову с просьбой передать центральные тепловые пункты города в муниципальную собственность для размещения в них социальных объектов. Для развития дополнительного образования можно было бы использовать закрывшиеся здания ЦТП, в разных районах Казани их более двух десятков, заметил сегодня во время «делового понедельника» руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.
- Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL — за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. По данным Генпрокуратуры, указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах.
- Эллу Памфилову переизбрали председателем Центральной избирательной комиссии на пять лет в результате тайного голосования. За нее проголосовали 14 членов комиссии. Памфилова занимает этот пост с 2016 года. О том, что Памфилова вновь сможет стать главой ЦИК, СМИ сообщали еще в декабре 2020 года.
- Замруководителя исполкома Пестречинского района Дамир Байгильдин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере — речь идет о получении бюджетных средств в поддержку сельского хозяйства. С 26 марта он находится в изоляторе временного содержания, в субботу Советский райсуд Казани продлил срок его задержания на 72 часа. Завтра Байгильдина доставят в суд для избрания меры пресечения.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. На военную службу призовут 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
- Сегодня Верховный суд РТ удовлетворил исковые требования бывшего замглавы Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Ильдара Шакирова к руководству Следкома. Суд признал приказ о его увольнении незаконным, обязал СК компенсировать ему вынужденные прогулы в 700 тысяч рублей и восстановить майора юстиции на службе. Истец от комментариев сегодня воздержался.
- Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 22 апреля. Эту дату в Кремле рассматривают как основную. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию о предполагаемой дате послания президента парламенту сказал: «Мы сообщим дату послания».
- На дорогах Казани стартовал ямочный ремонт. Работы начались на мосту «Миллениум», улицах Дзержинского, Подлужной, Тихомирнова, Гладилова, Зорге, Аракчинском шоссе, Аметьевской магистрали, Оренбургском тракте и других. По планам, в Казани устранят ямы на площади более 45 тыс. кв. метров. На эти цели из муниципального дорожного фонда в 2021 году выделено 93 млн рублей.
- Счетная палата предложила правительству России назначать социальные выплаты семьям без детей — на основании общего дохода. Как заявил глава СП Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совфеда, увеличение мер поддержки не всегда приводит к выходу из зоны бедности: «Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент».
- В 2020 году чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ составила 81,6 млрд рублей — это почти в два раза меньше, чем в 2019 году, когда она составляла 156 млрд рублей. Выручка снизилась на 21,8%, с 827 до 633,3 млрд рублей, прибыль от продаж — в два раза, с 265 до 129,9 млрд рублей.
- Россия, Германия и Франция занимаются согласованием возможного контакта лидеров этих стран, одной из тем переговоров станет Донбасс. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, речь не идет о мероприятии в формате «нормандской четверки», при этом тема Донбасса будет затронута.
- Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики на этой неделе, и сообщили о похолодании. Так, 31 марта большая часть европейской территории России, в том числе и Среднее Поволжье, постепенно окажется под влиянием глубокого северного циклона с центром над Белым морем. Еще ночью осадки маловероятны, но уже днем и вечером в передней части циклона пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, усилится юго-западный ветер до 15—18 м/с. Ночью ожидается -2—7°, днем +3—8°.
- В Вахитовском районном суде Казани представили нового заместителя председателя суда — Кадрию Трегулову. Она назначена указом президента России от 16 марта 2021 года №147. До этого Трегулова работала адвокатом в Нижнекамской юридической консультации РТ. В 2000 году ее избрали мировым судьей судебного участка №3 Нижнекамского района и Нижнекамска.
- НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В ближайшее время подведомственная экспертная организация Минздрава России проведет экспертизу ее качества, безопасности и эффективности, после чего примет соответствующее решение.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан Гафаров Рустем ГильфановичМинниханов Рустам НургалиевичТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНАКазгосцирк
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