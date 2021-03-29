Счетная палата предложила выплачивать пособия семьям без детей — и назвала условие для этого

Счетная палата предложила правительству России назначать социальные выплаты семьям без детей — на основании общего дохода. Об этом заявил глава СП Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совфеда.

По его словам, увеличение мер поддержки не всегда приводит к выходу из зоны бедности.

«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент», — сказал Кудрин.



Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и будет составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. По данным Минтруда Татарстана, на середину января в республике примерно 289 тысяч человек живут за чертой бедности.

Также недавно Минтруд предложил отменить выплаты на детей семьям с формально низкими доходами и существенным, по российским меркам, семейным имуществом.