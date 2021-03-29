Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Спутник лайт»
Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Об этом пишет ТАСС.
«Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Препарат разработали для быстрой вакцинации населения.
В начале марта в России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт». Уже есть разрешение на проведение третьей фазы испытаний, его выдали в феврале. Исследование проведут на двух группах с использованием плацебо. Ожидается, что оно завершится 28 января 2022 года. При этом в Москве еще в конце февраля стартовала вакцинация добровольцев «Спутником Лайт».
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