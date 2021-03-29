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После нападения слона на рабочего в Казанском цирке выступления животных отменили

11:38, 29.03.2021 1
После нападения слона на рабочего в Казанском цирке выступления животных отменили
Фото: Ринат Назметдинов

В Казанском цирке после нападения слона на одного из рабочих отменили программу «Шоу слонов и магия цирка» в связи с невозможностью их дальнейшего участия в мероприятии. В цирке отметили, что животные нуждаются в круглосуточном уходе и нужно продолжать поддерживать их жизнедеятельность.

«Рабочие приглашенной труппы прошли необходимый внеплановый инструктаж с учетом произошедших ранее событий», — говорится в сообщении на сайте Казанского цирка.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, а также нарушил ли рабочий труппы правила безопасности.

Напомним, сегодня в 00.45 поступило сообщение, что в Казанском цирке «слон откинул рабочего в сторону»: пострадавший получил закрытый перелом левого плеча, трех ребер и двух грудных позвонков, а также сотрясение головного мозга. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» подтвердили госпитализацию работника цирка, но заявили, что состояние работника неизвестно.

Фото: Ринат Назметдинов

В прошлые выходные в Казанском цирке во время выступления произошла драка слонов. Зрители не пострадали.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:09
    Давно пора запретить выступления диких животных в цирках. Хочется посмотреть на слона - можно это сделать в зоопарке (где они есть), либо воспользоваться интернетом.
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