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Контейнеровоз в Суэцком канале сняли с мели

07:09, 29.03.2021
Контейнеровоз в Суэцком канале сняли с мели
Фото: commons.wikimedia.org

Контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели, сообщает Bloomberg.

Видео после инцидента опубликовал telegram-канал Mash.

Когда полностью восстановится движение пока неизвестно.

Ранее снять с мели контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, не получилось. Следующая попытка была организована во время прилива. Напомним, контейнеровозов Ever Given сел на мель в Суэцком канале во вторник. Судно уперлось носом в один берег, кормой — в другой. Из-за этого все движение по каналу оказалось полностью заблокировано. Цены на нефть выросли на 5% после инцидента. Некоторые эксперты допустили, что из-за простоя кораблей цены на нефть могут повыситься и на 10%.

ОбществоПроисшествия
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