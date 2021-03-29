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Этой весной на военную службу призовут почти 135 тыс. россиян

15:59, 29.03.2021 1
Этой весной на военную службу призовут почти 135 тыс. россиян
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

На военную службу призовут 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Весной прошлого года в Вооруженные силы РФ были призваны 135 тыс. человек.

На прошлой неделе председатель призывных комиссий Казани, руководитель исполкома Рустем Гафаров поручил продолжить стартующую в апреле подготовку к весенней призывной кампании и информированию горожан о последствиях нарушения правил воинского учета. Впоследствии военный комиссариат Татарстана опроверг сообщения о том, что весной 2021 года призывники будут получать повестки через соцсети или на электронную почту.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:10
    в армии должны служить дети только у ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИХ.
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