Этой весной на военную службу призовут почти 135 тыс. россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.



На военную службу призовут 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.



Весной прошлого года в Вооруженные силы РФ были призваны 135 тыс. человек.

На прошлой неделе председатель призывных комиссий Казани, руководитель исполкома Рустем Гафаров поручил продолжить стартующую в апреле подготовку к весенней призывной кампании и информированию горожан о последствиях нарушения правил воинского учета. Впоследствии военный комиссариат Татарстана опроверг сообщения о том, что весной 2021 года призывники будут получать повестки через соцсети или на электронную почту.