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Происшествия

В Минздраве Татарстана подтвердили госпитализацию работника цирка после нападения слона

09:47, 29.03.2021 2

Работник Казанского цирка после нападения слона госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Состояние работника на данный момент неизвестно — подробности уточняются.

По данным источника «Реального времени», инцидент произошел сегодня ночью. Травмы были получены, когда «слон откинул рабочего в сторону». Как сообщил собеседник, 19-летнего рабочего госпитализировали, по предварительным данным, у пострадавшего — закрытый перелом левого плеча, трех ребер и двух грудных позвонков, а также сотрясение головного мозга.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:49
    Что твориться в казанском цирке? Это уже не первый случай!
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  • Анонимно 10:11
    Однако весна.
    Самки становятся более агрессивными.
    Самцы, будьте бдительны.
    Пострадавшему скорейшего выздоровления.

    Слониха, по всей видимости требует Любви.
    Большой и крепкой.
    И не находя, гневается.
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