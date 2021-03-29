В Минздраве Татарстана подтвердили госпитализацию работника цирка после нападения слона

Работник Казанского цирка после нападения слона госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Состояние работника на данный момент неизвестно — подробности уточняются.

По данным источника «Реального времени», инцидент произошел сегодня ночью. Травмы были получены, когда «слон откинул рабочего в сторону». Как сообщил собеседник, 19-летнего рабочего госпитализировали, по предварительным данным, у пострадавшего — закрытый перелом левого плеча, трех ребер и двух грудных позвонков, а также сотрясение головного мозга.