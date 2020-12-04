СМИ: Элла Памфилова может вновь возглавить ЦИК в 2021 году

Председателем Центризбиркома России в 2021 году могут переназначить Эллу Памфилову. Она возглавляет ведомство с 2016 года.

По словам источника «Ведомостей», ее переназначение — личное решение президента России Владимира Путина, которое он уже принял.

Фото: cikrf.ru

Памфилова — понятная президенту фигура, он ее давно знает и понимает, чего от нее ожидать, объясняет собеседник издания. Она удобный председатель ЦИК, а «основные решения в этой сфере все равно принимают другие люди». Вопрос о ее переназначении обсуждался с главой государства 6 ноября.

При этом другой источник «Ведомостей» отмечает, что при председателе Памфиловой стала обычной аппаратная неразбериха. Например, на вопросы электоральных юристов, уточняющие технические моменты, «могут приходить диаметрально противоположные ответы от сотрудников аппарата».

На встрече с Владимиром Путиным 6 ноября Памфилова предложила ввести единую неделю школьных каникул для удобства проведения голосования на выборах в образовательных учреждениях.



Татьяна Леухина