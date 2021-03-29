Власти Казани захотели размещать соцбъекты в центральных тепловых пунктах

Власти Казани обратились к руководству «Татэнерго» и президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой передать центральные тепловые пункты города в муниципальную собственность для размещения в них социальных объектов.

— Потребность в социальных объектах для детей, где они могли бы развивать свои творческие, спортивные способности, в Казани огромная, — заметил сегодня во время «делового понедельника» руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. — Еще год-два, и все подростковые клубы будут отремонтированы, но их недостаточно. Есть определенный дефицит земли и помещений.

Для развития дополнительного образования можно было бы использовать закрывшиеся здания ЦТП, в разных районах Казани их более двух десятков, напомнил Гафаров.

— Я думаю, что было бы оптимально перепрофилировать их под социальную инфраструктуру. Например, мы уже отработали с районами, в ЦТП на Четаева, 4 можно было бы сделать скалодром детского клуба «Простор», а в здании ЦТП на Гаврилова, 12а — арт-мастерскую детской художественной школы №3. На Адоратского, 45а можно было бы построить детский сад, там даже земли хватает. В районе, к сожалению, нет свободной муниципальной земли, поэтому последние пять лет новые сады здесь не строятся, а в ближайшие детсады очередь в 250 человек, — сказал руководитель исполкома.

Руководство города против размещения в ЦТП магазинов, потому что в этом случае туда будут подвозить товары и разгружать их, а объекты внутри двора не должны давать дополнительной нагрузки на дорожную сеть, пояснил спикер.

Рустем Гафаров попросил глав районов опросить жителей, что бы они хотели увидеть в помещениях этих тепловых пунктов.