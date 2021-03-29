Новости происшествий

22:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Снятый с мели контейнеровоз начал движение на север в Суэцком канале

17:56, 29.03.2021
Снятый с мели контейнеровоз начал движение на север в Суэцком канале
Фото: commons.wikimedia.org

Снятый в понедельник с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given при помощи буксиров двинулся на север в сторону озер. Там проведут технический осмотр судна.

Буксиры страхуют движение контейнеровоза, уточняет ТАСС.

Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш уточнил, что навигация в Суэцком канале возобновлена, пишет «РИА Новости».

Сегодня утром судно удалось снять с мели. Однако спустя время Ever Given из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Но при этом контейнеровоз не сел на мель.

Татьяна Леухина
ПроисшествияБизнесРозничная торговля
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем