В Вахитовском суде Казани представили нового заместителя председателя суда

В Вахитовском районном суде Казани представили нового заместителя председателя суда — Кадрию Трегулову. Она назначена указом президента России от 16 марта 2021 года №147.

Трегулова работала адвокатом в Нижнекамской юридической консультации РТ. В 2000 году ее избрали мировым судьей судебного участка №3 Нижнекамского района и Нижнекамска.

В 2008 году указом президента России №36 Трегулова была назначена на должность судьи Нижнекамского городского суда РТ, а в 2011 году — судьей Нижнекамского городского суда без ограничения срока полномочий.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В 2015 году Трегулову назначили заместителем председателя Нижнекамского городского суда на шестилетний срок полномочий. За многолетнюю добросовестную работу по осуществлению правосудия она награждена почетной грамотой Верховного суда Татарстана и Управления Судебного департамента РТ и знаком отличия Судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие» II степени.

Также указом президента России от 16 марта 2021 года №147 Путин назначил судьей Ново-Савиновского районного суда Казани Наталью Федосову.

Татьяна Демина