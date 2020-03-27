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Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за 2019 год снизилась почти на 20%

17:59, 27.03.2020
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за 2019 год снизилась почти на 20%
Фото: tatarstan.ru

По итогам 2019 года чистая прибыль ПАО «Татнефть» по РСБУ составила 156 млрд рублей. Это на 19% меньше по сравнению с 2018 годом, сообщается в отчете компании, который был опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выручка компании снизилась на 4,3%, до 827 млрд рублей, прибыль от продаж осталась на том же уровне — 265 млрд рублей. Прибыль до налогообложения упала почти на 18%, до 203 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС упомянул «Татнефть» в числе крупнейших компаний-налогоплательщиков.

ПромышленностьНефть Татарстан
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