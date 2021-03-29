СМИ: снятый с мели контейнеровоз вновь встал почти поперек Суэцкого канала
Заблокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который удалось снять с мели, из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Об этом пишет Reuters.
При этом судно не село на мель.
По данным «РИА Новости», контейнеровоз отбуксировали обратно в фарватер.
Контейнеровозов Ever Given сел на мель в Суэцком канале в минувший вторник. Судно уперлось носом в один берег, кормой — в другой. Из-за этого все движение по каналу оказалось полностью заблокировано. Рано утром судно удалось снять с мели.
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