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СМИ: снятый с мели контейнеровоз вновь встал почти поперек Суэцкого канала

16:18, 29.03.2021
СМИ: снятый с мели контейнеровоз вновь встал почти поперек Суэцкого канала
Фото: commons.wikimedia.org

Заблокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который удалось снять с мели, из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Об этом пишет Reuters.

При этом судно не село на мель.

По данным «РИА Новости», контейнеровоз отбуксировали обратно в фарватер.

Контейнеровозов Ever Given сел на мель в Суэцком канале в минувший вторник. Судно уперлось носом в один берег, кормой — в другой. Из-за этого все движение по каналу оказалось полностью заблокировано. Рано утром судно удалось снять с мели.

ПроисшествияОбществоБизнесРозничная торговля
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