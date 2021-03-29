$1,5 млрд в месяц заработка майнеров — это много или мало?

За 28 дней марта, по данным издания о рынке криптовалют The Block, майнеры биткоина заработали $1,5 млрд. К концу месяца доход майнеров должен превысить $1,51 млрд. Заработок майнеров стал рекордным за все время, обновив февральскую отметку в $1,36 миллиарда.

Предыдущий рекорд был зафиксирован еще в декабре 2017-го — тогда майнеры за месяц заработали $1,25 млрд, после чего их доходы резко снизились — уже к февралю 2018-го общий заработок майнеров биткоина лишь немногим превышал $500 млн. Вновь расти этот показатель начал с ноября 2020 года — тогда курс биткоина обновил исторический максимум, установленный в 2017 году на волне «криптовалютной лихорадки».

Фото: pixabay.com

В марте большая часть заработанной суммы ($1,36 млрд) была получена в результате добычи криптовалюты (за один найденный блок майнеры получают 6,25 биткоина, эта сумма уменьшается вдвое каждые четыре года). Еще $148 млн составили комиссии за обработку транзакций в сети. Также в марте суточный доход майнеров впервые достиг рекордного показателя в $52,3 миллиона.

Соучредитель майнинговой компании Luxor Technology из Сиэтла Итан Вера, слова которого приводит РБК, утверждает, что полученную в январе и феврале прибыль майнеры по большей части реинвестировали в бизнес.

$1,5 млрд доходов от майнинга биткоинов — это:

— 25 888 биткоинов по курсу на сегодня. Это 0,12% от общего числа биткоинов, которые в принципе могут быть добыты (21 млн единиц). Биткоин сейчас торгуется на отметке около $58 тысяч — это сравнительно высокая отметка, но на $3 тысячи ниже исторического максимума в $61 283 за биткоин, установленного 13 марта этого года.

— Биткоинами ровно на эту сумму владеет автопроизводитель Tesla — об этом компания объявила в феврале 2021 года. На минувшей неделе глава Tesla Илон Маск сообщил, что автомобили компании начинают продаваться за биткоины.

Фото: pixabay.com

— 107 142 карты GeForce GTX 1060 — видеокарта этой модели оказалась самой популярной для майнинга, несмотря на то, что уже снята с производства. В среднем на сайтах объявлений такая видеокарта стоит 14 тысяч рублей, говорится в исследовании Avito. Это не самая дорогая видеокарта, Geforce RTX 2060 (восьмая по популярности) стоит около 45 тыс. рублей, на одну ферму обычно приходится 6—8 видеокарт.

— Если исходить из оценки сооснователя фонда Capriole Investments (инвестирует в криптовалюту) Чарльза Эдвардса, то майнеры на добычу этого числа биткоинов понесли расходы как минимум в $410,6 млн — совокупные расходы на добычу одного биткоина он оценивал в $15860. Но тогда майнеры все равно получили более миллиарда долларов прибыли.

— На майнинг уходит больше потребленного электричества, чем необходимо Аргентине, — такие подсчеты приводились в феврале этого года в Кембриджском университете. Это 121,36 тераватт-часов в год — как пишет BBC, такого количества энергии хватило бы на то, чтобы все чайники Великобритании кипели 27 лет подряд.

Александр Артемьев