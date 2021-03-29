Верховный суд РТ обязал Следком вернуть на работу замглавы челнинского отдела

Фото: chelny-izvest.ru (в нижнем ряду второй слева — Шакиров, третий — Халиев, крайняя справа — Перепеченова)

Сегодня Верховный суд РТ удовлетворил исковые требования бывшего замглавы Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Ильдара Шакирова к руководству Следкома. Суд признал приказ о его увольнении незаконным, обязал СК компенсировать ему вынужденные прогулы в 700 тысяч рублей и восстановить майора юстиции на службе, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Истец от комментариев сегодня воздержался. В августе 2020 года Набережночелнинский горсуд вынес отказ по его иску. Шакиров подал апелляционную жалобу, и Верховный суд РТ посчитал, что при увольнении майора закон был нарушен.

Напомним, на прошлой неделе такое же решение апелляционная инстанция вынесла по делу ранее уволенного начальника Шакирова — полковника Камиля Халиева, ранее занимавшего пост руководителя следственного отдела по автограду.

Работы ВИП-следователи лишились на фоне уголовного преследования.

По версии СК, следователь Екатерина Перепеченова, начальник отдела Камиль Халиев и его зам Ильдар Шакиров в 2017—2018 годах по предварительному сговору злоупотребили полномочиями, привлекли заведомо невиновного электрика Зайцева к уголовной ответственности за смерть двух рабочих под упавшей бетонной плитой на стройке и незаконно освободили от уголовной ответственности бизнесмена — заказчика работ Фанила Шарипова. Перепеченовой инкриминируют еще и служебный подлог с незаконной переквалификацией обвинения по менее тяжкой статье и прекращением преследования Зайцева за деятельным раскаянием.

Также экс-следователей обвиняют в преступной халатности по делу об изнасиловании 16-летней работницы кафе хозяином заведения из Турции. По версии обвинения, дело было закрыто без достаточных оснований, возможные вещдоки утрачены, а когда вышестоящая инстанция отменила это решение, подозреваемого в России уже не было.

С обвинением все трое не согласны.