В Татарстане проанализируют муниципалитеты на наличие социальной инфраструктуры

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел совещание, на котором заслушал информацию о ситуации со строительством школ в пригородных поселках. Он поручил проанализировать ситуацию на территориях на предмет необходимости строительства образовательных учреждений и по итогам приступить к оформлению технического задания на их проектирование.

Минниханов поручил дополнительно обеспечить организованную перевозку детей в школы в пригородах, где отсутствуют школы. При этом особый упор он сделал на соблюдение мер безопасности при их перевозке.

При принятии решения о строительстве школ Минниханов поручил исходить исключительно из реальной потребности людей, а не из количества построенных домов.

На совещании было отмечено, что строительство школ — прямая работа муниципалитетов и владельцев земель, на которых ведется застройка, сообщает пресс-служба президента РТ.

Возникшие с социнфраструкторой сложности — это следствие отсутствия ведения ими комплексного освоения территорий.

В ближайшие дни по поручению Минниханова будет создан институт пространственного развития, который займется анализом и расчетами социальной инфраструктуры. Он же проведет ревизию муниципалитетов, чтобы установить, где власти принимали решение о строительстве жилых массивов без учета необходимой инфраструктуры.

Минниханов обратил внимание, что институт будет координировать и контролировать комплексное развитие территорий, чтобы и в будущем при строительстве жилых комплексов были учтены потребности людей в школах, транспортной инфраструктуре и т.д.

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Напомним, на прошлой неделе в соцсетях появился видеоролик, в котором дети выстроили своими телами слово «школа». На акцию отреагировали в казанском Кремле: руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова заявила, что в руководстве республики знают, что есть проблема в поселках Привольный и Вишневка, жители которых требуют построить школу. Однако такая акция — не вариант решения проблемы. На кону не должно стоять здоровье детей, отметила она.

