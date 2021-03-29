В Татарстане на этой неделе ухудшится погода

Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики на этой неделе. Прогноз опубликован на сайте организации.

Завтра, 30 марта, в Татарстане под влиянием антициклона сохранится малооблачная погода без осадков. Ночью температуры понизятся до -4—9°, при прояснениях до -10—15°, днем воздух прогреется до +5—10°. Сохраняется гололедица.

Уже в среду, 31 марта, большая часть европейской территории России, в том числе и Среднее Поволжье, постепенно окажется под влиянием глубокого северного циклона с центром над Белым морем. Еще ночью осадки маловероятны, но уже днем и вечером в передней части циклона пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, усилится юго-западный ветер до 15—18 м/с. Ночью ожидается -2—7°, днем +3—8°.

1 и 2 апреля в Татарстане под влиянием атмосферных фронтов облачная погода с дождем, ночью местами с мокрым снегом. Также в ночные часы возможна кратковременная метель. Ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с. Ночью температуры составят от -3 до +2°, днем +4—9°.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу в республике местами пройдет дождь. Ночью температуры опустятся до -3°, днем повысятся до +5—10°.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в апреле в целом температура в Татарстане ожидается выше нормы в +4—5 градусов, осадки в пределах нормы.



Татьяна Леухина