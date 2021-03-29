Историческую лестницу в здании Казани, которую хотела купить уфимка, взяли под госохрану

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В Казани взяли под государственную охрану историческую лестницу, расположенную в здании на улице Пушкина, в особняке Коровина. Соответствующий приказ от 19 марта 2021 года подписал председатель Комитета охраны культурного наследия РТ Иван Гущин.

Специалисты Центра культурного наследия Татарстана и Комитета по охране культурного наследия провели историко-архивные исследования, чтобы определить историко-культурную ценность здания в целом. В результате здание включили в список ценных градоформирующих объектов.



Теперь по статусу охране подлежат: объемно-пространственная композиция, подлинные материалы дома, отделки фасадов. Охраняется и лестница, связывающая помещения первого и второго этажей (три пролета вместе с чугунными площадками).

Напомним, на историческую лестницу в доме на Пушкина обратили внимание после того, как ее купила визажист из Уфы Рада Русских. В результате комитет наложил мораторий на любые работы в здании и остановил демонтаж лестницы.

Татьяна Леухина