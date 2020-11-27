ГАУК Казгосцирк
Общая информация
Первый стационарный цирк в Казани был построен в 1890 году основателями национального русского цирка братьями Никитиными. Это был деревянный цирк на Банном озере.
В 1924 году Казанский цирк получил статус государственного.
Руководитель — Шарифуллин Рамиль Дамирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420202, площадь Тысячелетия, д.2
- Телефон: (843) 222-57-58
- Email: mk.circus@tatar.ru
- Сайт: http://kazan-circus.ru/
Дата последнего обновления: 27.11.2020