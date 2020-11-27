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ГАУК Казгосцирк

Культура

Общая информация

Первый стационарный цирк в Казани был построен в 1890 году основателями национального русского цирка братьями Никитиными. Это был деревянный цирк на Банном озере.

В 1924 году Казанский цирк получил статус государственного.

Руководитель — Шарифуллин Рамиль Дамирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420202, площадь Тысячелетия, д.2
  • Телефон: (843) 222-57-58
  • Email: mk.circus@tatar.ru
  • Сайт: http://kazan-circus.ru/

Дата последнего обновления: 27.11.2020

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