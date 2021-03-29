В Росгосцирке рассказали подробности нападения слона на рабочего в Казанском цирке

Фото: Ринат Назметдинов

Рабочий Казанского цирка не стал объектом нападения слонов, а оказался свидетелем их потасовки. Такие инциденты с цирковыми слонами случаются крайне редко, подчеркнула начальник департамента развития и социальных проектов Росгосцирка Дарья Костюк.

В Росгосцирке знают об инцидентах со слонами в этом цирке. Однако он не филиал компании и находится в непосредственном подчинении у Министерства культуры Татарстана. Специалисты Росгосцирка тесно контактируют с коллегами и оказывают необходимую экспертную поддержку. Однако они не могут провести там проверку, поскольку цирк в Казани не входит в их систему.

Фото: Ринат Назметдинов

Костюк также отметила, что Магда и Дженни — опытные цирковые артисты, в Казанском цирке у них были хорошие условия содержания и уход.

«Росгосцирк имеет беспрецедентный опыт работы со слонами... Могу сказать, что подобные инциденты случаются с цирковыми слонами крайне редко. В отличие, например, от хищников, для которых такое поведение типично», — рассказала она «РИА Новости».

Сегодня ночью работник Казанского цирка после нападения слона госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. По данным источника «Реального времени», у 19-летнего пострадавшего закрытый перелом левого плеча, трех ребер и двух грудных позвонков, а также сотрясение головного мозга.



Днем администрация цирка заявила, что программу «Шоу слонов и магия цирка» в связи с невозможностью слонов дальше участвовать в мероприятии отменили.



В прошлые выходные в казанском цирке во время выступления произошла драка слонов. Зрители не пострадали.



Татьяна Леухина