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«Он на больничном»: версия администрации Пестрецов о задержании замглавы исполкома

16:02, 29.03.2021 3
«Он на больничном»: версия администрации Пестрецов о задержании замглавы исполкома
Фото: «Реальное время»

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере стал на минувшей неделе замруководителя исполкома Пестречинского района Дамир Байгильдин. С 26 марта он находится в изоляторе временного содержания, в субботу Советский райсуд Казани продлил срок его задержания на 72 часа.

Как утверждают источники «Реального времени», дело в отношении Байгильдина и неких неустановленных лиц возбуждено 17 марта. Речь идет о получении бюджетных средств в поддержку сельского хозяйства. Причем претензии к пестречинскому чиновнику возникли по его прошлой предпринимательской деятельности.

В пресс-службе Советского райсуда Казани подтвердили, что Следком ходатайствовал о выдворении Байгильдина в СИЗО, однако без дополнительных материалов о причастности к преступлению вопрос рассмотреть не смогли и продлили срок задержания.

Ожидается, что повторно для избрания меры пресечения для Байгильдина его доставят в суд завтра.

Тем временем в приемной исполкома Пестречинского района уверяют, что о задержании им ничего неизвестно. «Замруководителя находится на больничном», — пояснили сегодня журналисту «Реального времени».

В Следкоме по РТ дело пока не комментируют.

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:42
    Всё как обычно
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  • Анонимно 20:33
    Выдворение в СИЗО ?
    Ха-ха-ха !
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  • Анонимно 20:54
    Хоть бы одна позитивная новость о успехах.. все новости о Сизо...
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