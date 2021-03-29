«Он на больничном»: версия администрации Пестрецов о задержании замглавы исполкома

Фото: «Реальное время»

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере стал на минувшей неделе замруководителя исполкома Пестречинского района Дамир Байгильдин. С 26 марта он находится в изоляторе временного содержания, в субботу Советский райсуд Казани продлил срок его задержания на 72 часа.



Как утверждают источники «Реального времени», дело в отношении Байгильдина и неких неустановленных лиц возбуждено 17 марта. Речь идет о получении бюджетных средств в поддержку сельского хозяйства. Причем претензии к пестречинскому чиновнику возникли по его прошлой предпринимательской деятельности.

В пресс-службе Советского райсуда Казани подтвердили, что Следком ходатайствовал о выдворении Байгильдина в СИЗО, однако без дополнительных материалов о причастности к преступлению вопрос рассмотреть не смогли и продлили срок задержания.

Ожидается, что повторно для избрания меры пресечения для Байгильдина его доставят в суд завтра.

Тем временем в приемной исполкома Пестречинского района уверяют, что о задержании им ничего неизвестно. «Замруководителя находится на больничном», — пояснили сегодня журналисту «Реального времени».

В Следкоме по РТ дело пока не комментируют.