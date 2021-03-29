«Он на больничном»: версия администрации Пестрецов о задержании замглавы исполкома
Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере стал на минувшей неделе замруководителя исполкома Пестречинского района Дамир Байгильдин. С 26 марта он находится в изоляторе временного содержания, в субботу Советский райсуд Казани продлил срок его задержания на 72 часа.
Как утверждают источники «Реального времени», дело в отношении Байгильдина и неких неустановленных лиц возбуждено 17 марта. Речь идет о получении бюджетных средств в поддержку сельского хозяйства. Причем претензии к пестречинскому чиновнику возникли по его прошлой предпринимательской деятельности.
В пресс-службе Советского райсуда Казани подтвердили, что Следком ходатайствовал о выдворении Байгильдина в СИЗО, однако без дополнительных материалов о причастности к преступлению вопрос рассмотреть не смогли и продлили срок задержания.
Ожидается, что повторно для избрания меры пресечения для Байгильдина его доставят в суд завтра.
Тем временем в приемной исполкома Пестречинского района уверяют, что о задержании им ничего неизвестно. «Замруководителя находится на больничном», — пояснили сегодня журналисту «Реального времени».
В Следкоме по РТ дело пока не комментируют.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
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