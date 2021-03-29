Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 22 апреля

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 22 апреля. Эту дату в Кремле рассматривают как основную, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию о предполагаемой дате послания президента парламенту сказал: «Мы сообщим дату послания».



Ранее Песков сообщил, что мероприятие планируется провести в очной форме. Сам Путин заявил, что подготовка к посланию Федеральному собранию уже начата.



Фото: kremlin.ru

В этом году дата проведения послания Федеральному собранию неоднократно сдвигалась. Сначала СМИ сообщали, что мероприятие пройдет в середине февраля. Позже выяснилось, что послание может прозвучать в конце марта — начале апреля. В прошлом году Путин выступал с посланием 15 января, выступление длилось час и 12 минут.



Татьяна Демина