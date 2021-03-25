Итоги дня: казанские дети просят школы на коленях, старт производства «КовиВак» в РФ, обрушение биткоина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер четверга, 25 марта:
- Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привился от коронавируса в поликлинике казанской больницы №7. «Я просил «ЭпиВакКорону», специально попросил «ЭпиВак», потому что она синтетическая. Мы изучали и решили, что она больше подходит мне», — сказал муфтий.
- В четверг, 25 марта, курс биткоина во время торгов показал снижение более чем на 10%. Так, по данным на 18.20 (мск), курс достиг $50,874.
- Сегодня в Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Стартовыми факелоносцами стали футболистки местной сборной, взявшие начало в префектуре Фукусима. На одном из первых этапов эстафеты огонь погас и был заново зажжен из запасной лампады. Процедура передачи огня будет продолжаться 121 день. За это время в эстафете примут участие около 10 000 факелоносцев, факел побывает в 47 японских префектурах.
- Новую победу в суде одержал экс-глава Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Камиль Халиев. Сегодня Верховный суд Татарстана постановил восстановить его в должности и взыскать со Следственного комитета более 600 тысяч рублей в счет вынужденного прогула. Решение Вахитовского райсуда Казани от 7 августа 2020-го по гражданскому иску уволенного полковника сегодня было отменено. Суд постановил восстановить его на службе и указал, что решение должно быть исполнено незамедлительно. Требования иска Верховным судом республики были удовлетворены в полном объеме.
- Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой с 1 апреля. Рейсы Москва — Каракас (Венесуэла) будут летать два раза в неделю, Москва — Дамаск (Сирия) — один раз в неделю, рейсы Москва — Душанбе (Таджикистан) будут выполняться один раз в неделю, Москва — Ташкент (Узбекистан) — один раз в неделю, и Москва — Коломбо (Шри-Ланка) — один раз в неделю. Кроме того, с 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне (пять раз в неделю), Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне (три раза в неделю), Москва — Берлин — Москва (пять раз в неделю) и Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва (три раза в неделю).
- Дети в казанских поселках Вишневка и Привольный встали на колени, прося построить школу. Видеоролик появился в соцсети. Дети выстроили собой слово «школа». Как объяснили авторы ролика, жители доведены до отчаяния: они устали бороться с бюрократией и систематическим неисполнением обещаний администрации. В посте они обращаются к президенту республики Рустаму Минниханову. «Крик души» не оценили в прокуратуре Татарстана, прокурору Казани поручено провести проверку в отношении организаторов акции. Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев рассказал «Реальному времени», что прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере, однако привлечение детей к подобным акциям она считает неприемлемым. Руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова сообщила, что властям известно о проблеме в этих поселках. По ее словам, работа уже началась, пока нет своей школы, речь идет об организации школьного автобуса. Известно, что заключение о необходимости строительства школы в Вишневке прокуратура вынесла несколько лет назад. Чтобы узнать, в чем причина бездействия, Лилия Галимова посоветовала обратиться в прокуратуру.
- Лилия Галимова прокомментировала сообщения о нехватке сахара и масла, прозвучавшие ранее в федеральных СМИ. Как она сказала, взаимоотношения ретейлеров — это все-таки больше коммерческая история, государство не принимает в этом участие. Она напомнила, что правительство РФ прорабатывает дальнейшее сдерживание стоимости цен на сахар и другие продукты, в отношении которых в свое время были опасения.
- Еще руководитель пресс-службы президента Галимова сообщила, что завтра президент Татарстана Рустам Минниханов выходит из отпуска. Около трех недель Рустама Минниханова не было в публичном поле, но планерки в 8 утра глава республики проводил ежедневно, и его поручения в рабочем порядке продолжали выполнять.
- Сразу 12 новых улиц появятся на территории жилого массива «Брайт Парк» в Приволжском районе Казани. Интересно, что при именовании улиц в том числе учитывалось обращение Агентства инвестиционного развития Татарстана. Точное местоположение улиц пока не раскрывается. Сроки их появления также не раскрываются, так как сам жилой массив продолжает строиться. Однако, судя по ситуативному плану, этих наименований хватит и на уже сформированные проезды, и на те, которые еще только появятся. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Композитор из Татарстана, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры Эльмир Низамов на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что в советские годы композиторская школа сделала большой рывок, однако сейчас в РФ нет системной поддержки людей этой профессии. Глава государства в ответ заявил, что поручит разработать ее. Путин добавил, что поднятый вопрос о поддержке композиторов в РФ чрезвычайно важен, и заверил, что власти «обязательно еще об этом подумают, поговорят».
- Слонихи Дженни и Магда, подравшиеся во время выступления в Казанском цирке, пока не будут участвовать в шоу, однако репетиции продолжатся, сообщила дрессировщица Диля Гулевич. Она подчеркнула, что слонихи не агрессивны к людям и отношения между ними сейчас налаживаются. Сейчас дрессировщики советуются с экспертами и уделяют Дженни и Магде больше внимания.
- В поселке Замелекесье Набережных Челнов 43-летний мужчина убил свою 35-летнюю жену, а затем покончил с собой. Тела супругов обнаружили в их собственном доме дети. Предположительно, мужчина убил свою жену за то, что та хотела с ним развестись. Устройством детей, которые остались без попечения родителей, занимаются социальные службы. Прокуратура взяла этот вопрос на контроль.
- После прививки от коронавируса президент РФ Владимир Путин чувствует себя хорошо, побочных эффектов у него нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Через 2—3 недели президент сделает вторую прививку от COVID-19. Какой именно вакциной привился российский лидер, не уточняется. Сегодня Путин сообщил, что намерен расширять географию рабочих поездок после появления антител.
- В России официально началось производство третьей отечественной вакцины от коронавируса — «КовиВак». Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Производство вакцины ведется на площадке Центра имени Чумакова, разработавшего «КовиВак». В ближайшее время первые партии «КовиВак» поступят в регионы России для вакцинации населения.
- Во дворе одного из домов по улице Попова в Казани священник разбил несколько автомобилей, стоявших на парковке. Священнослужитель был за рулем KIA, в ДТП пострадало как минимум три автомобиля. В Татарстанской митрополии сообщили, что в произошедшем будет разбираться дисциплинарная комиссия: «Участники комиссии выяснят все детали ЧП и примут решение о дальнейшей судьбе священнослужителя. В настоящее время он отстранен от диаконского служения».
- Кировский райсуд Уфы признал рэпера Алишера Моргенштерна виновным в плагиате. Иск подал казанец Олег Лихачев, прославившийся как автор песни «Владимир Путин — молодец», — он возмутился использованием фрагмента трека в TikTok. Казанский шоумен требовал от рэпера 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав и требовал прекратить использование музыкального произведения без разрешения. Требования были удовлетворены частично. Решение суда в законную силу пока не вступило.
- Минздрав Татарстана прокомментировал трагическую смерть 60-летней женщины, которая покончила с собой после заболевания коронавирусом: в феврале 2020 года женщина находилась на стационарном лечении в отделении кардиологии — тогда причиной госпитализации стала нестабильная стенокардия. В марте 2021 года женщину доставили во временный инфекционный госпиталь с подозрением на коронавирус. После окончания лечения ее выписали. Температура и сатурация были в норме, в кислородной поддержке женщина не нуждалась. Однако через несколько дней после выписки пациентка совершила суицид.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди заболевших коронавирусом в столице выросла доля пожилых граждан. Он отметил, что у большинства пожилых москвичей нет противопоказаний для вакцинации, и она могла бы стать для них спасением. При этом Собянин в целом охарактеризовал эпидемическую ситуацию как стабильную. Напомним, что с 8 марта домашний режим для москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями стал рекомендательным, их социальные карты были разблокированы.
- Роскомнадзор предложил запрашивать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту для регистрации пользователей в социальных сетях. Согласно проекту ведомства, соцсети должны получать дополнительное согласие от пользователей на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора. Однако в федеральной службе быстро отказались от этой идеи, посчитав избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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