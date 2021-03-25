Олимпийский огонь в Японии погас почти сразу после начала эстафеты

Сегодня в Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Стартовыми факелоносцами стали футболистки местной сборной, взявшие начало в префектуре Фукусима.

В одном из первых этапов эстафеты огонь погас и был заново зажжен из запасной лампады.

Процедура передачи огня будет продолжаться 121 день. За это время в эстафете примут участие около 10 000 факелоносцев, он побывает в 47 японских префектурах.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году. Соревнования были перенесены на следующее лето из-за мировой пандемии коронавируса.

Ожидается, что турнир пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. На Олимпиаду не будут допущены иностранные зрители.