В Набережных Челнах мужчина убил жену, после чего покончил с собой

В поселке Замелекесье Набережных Челнов 43-летний мужчина убил свою 35-летнюю жену, а затем покончил с собой. Тела супругов обнаружили в их собственном доме дети.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Предположительно, мужчина убил свою жену за то, что та хотела с ним развестись, сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.

На место происшествия выезжал первый зампрокурора Челнов Айдар Галиев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. В надзорном ведомстве также отметили, что устройством детей, которые остались без попечения родителей, занимаются социальные службы. Прокуратура взяла этот вопрос на контроль.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

