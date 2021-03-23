Композитор Эльмир Низамов стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей культуры
Композитор Эльмир Низамов получил премию президента России для молодых деятелей культуры 2020 года. Премия присуждена за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции, говорится на сайте Кремля.
Эльмир Низамов родился в Ульяновске, окончил Казанскую государственную консерваторию имени Н.Г. Жиганова (2006). Является доцентом кафедры композиции и теории музыки этой консерватории, членом Союза композиторов РФ и РТ.
«Творчество Э. Низамова отмечено мастерским умением работать в различных жанрах, оригинально сочетать приемы академической музыки с элементами национального фольклора, выстраивать динамику развития в протяженных, масштабных музыкальных полотнах. Среди исполнителей произведений композитора российские и зарубежные симфонические и камерные оркестры, ансамбли современной музыки», — сообщает Кремль.
В феврале премию президента получил еще один татарстанец: кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Университета Иннополис Владимир Максименко стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год. Премия вручена за разработку инвазивных и неинвазивных интерфейсов «мозг-компьютер» для контроля нормальной и патологической активности мозга.ОбществоКультура Татарстан
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