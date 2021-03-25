Россия возобновит авиасообщение с шестью странами 1 апреля

Россия возобновит авиасообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой с 1 апреля. Об этом сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Рейсы Москва — Каракас (Венесуэла) будут летать два раза в неделю, Москва — Дамаск (Сирия) — один раз в неделю, рейсы Москва — Душанбе (Таджикистан) будут выполняться один раз в неделю, Москва — Ташкент (Узбекистан) — один раз в неделю, и Москва — Коломбо (Шри-Ланка) — один раз в неделю, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, с 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне (пять раз в неделю), Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне (три раза в неделю), Москва — Берлин — Москва (пять раз в неделю) и Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва (три раза в неделю).

В сентябре прошлого года Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей. В феврале 2021 года РФ возобновила авиасообщение с другими странами еще из двух городов — Кемерово и Петропавловска-Камчатского.



Татьяна Леухина