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Муфтий Татарстана привился от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона»

16:19, 25.03.2021 2
Муфтий Татарстана привился от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона»
Фото: realnoevremya.ru

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привился от коронавируса в поликлинике Казанской больницы №7. Об этом «Реальному времени» сообщили в ДУМ РТ.

«Я просил «ЭпиВакКорону», специально попросил «ЭпиВак», потому что она синтетическая. Мы изучали и решили, что она больше подходит мне», — сказал муфтий.

Муфтий подчеркнул, что каждый сам должен принять решение о вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в январе глава Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин привился от коронавируса вакциной «Спутник V».

23 марта первым компонентом двухфазной российской вакцины от COVID-19 привился президент РФ Владимир Путин. На следующий день Песков сообщил журналистам о хорошем самочувствии президента. Сегодня пресс-секретарь российского лидера сообщил, что у Путина нет побочных эффектов после вакцинации.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 мар
    заколебали ВИП персонами о их прививках. Может сообщат о привитых из простых людей.
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  • Анонимно 25 мар
    зря это он эпи-вак-короной, надо было спутником (гам-ковид-вак)
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