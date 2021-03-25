Муфтий Татарстана привился от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привился от коронавируса в поликлинике Казанской больницы №7. Об этом «Реальному времени» сообщили в ДУМ РТ.



«Я просил «ЭпиВакКорону», специально попросил «ЭпиВак», потому что она синтетическая. Мы изучали и решили, что она больше подходит мне», — сказал муфтий.

Муфтий подчеркнул, что каждый сам должен принять решение о вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в январе глава Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин привился от коронавируса вакциной «Спутник V».

23 марта первым компонентом двухфазной российской вакцины от COVID-19 привился президент РФ Владимир Путин. На следующий день Песков сообщил журналистам о хорошем самочувствии президента. Сегодня пресс-секретарь российского лидера сообщил, что у Путина нет побочных эффектов после вакцинации.

Маргарита Головатенко