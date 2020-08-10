Казанский суд отказал полковнику Халиеву в восстановлении на службе в СК

Фото: "Реальное время"

Вахитовский райсуд Казани отказал по иску Камиля Халиева, уволенного со службы и поста начальника Набережночелнинского отдела Следкома, передает журналист «Реального времени».

Гражданский иск полковника в отставке был подан к руководству СК РФ и Следственного управления СКР по Татарстану еще в конце мая.



Ранее приказом Александра Бастрыкина Халиев был уволен со службы. И именно основания для такого решения стали предметом судебного разбирательства. В числе таковых — обвинения Халиева в совершении уголовно наказуемых деяний, ранее выявленные нарушения в расследовании иных уголовных дел и отсутствие надлежащего контроля за процессуальной деятельностью сотрудников отдела, а также факты неоднократного привлечения к дисциплинарной ответственности, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Вахитовского райсуда Казани.

Кроме того, суд в своем решении подчеркнул, что «установление самого факта нарушения истцом Присяги независимо от сроков его привлечения к дисциплинарной ответственности в силу положений ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» исключает дальнейшую возможность продолжения истцом службы, так как несовместимо с выполнением должностных обязанностей сотрудника Следственного комитета РФ».

Параллельно бывший вип-следователь оспаривал постановление о возбуждении уголовного дела о преступной халатности, возбужденного против него 5 марта 2020 года замруководителя Следкома по РТ Ильясом Массалимовым. Однако суды двух инстанций признали уголовное преследование Халиева законным.

Напомним, претензии руководства Следкома к работе полковника появились после анализа результатов расследования двух уголовных дел в Набережных Челнах — о смерти двух рабочих на стройке и изнасиловании официантки, в котором она обвиняла гражданина Турции. Последний не был привлечен к ответственности и покинул Россию.