Курс биткоина рухнул более чем на 10%

В четверг, 25 марта, курс биткоина во время торгов показал снижение более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.



Так, по данным на 15.35 (мск), курс достиг $50 717,03

Фото: pixabay.com

Напомним, в марте стоимость биткоина впервые в истории криптовалюты превысила $60 тысяч. Она побила рекорд второй раз за день. В тот же день биткоин превышал отметку в $59 тысяч.

Ранее стало известно, что казанцы начали скупать оборудование для майнинга в связи с очередным ажиотажем на рынке криптовалют. Рост цен спровоцировал скачок интереса к видеокартам и готовым майнинговым фермам в России.

Маргарита Головатенко