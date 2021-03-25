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Курс биткоина рухнул более чем на 10%

15:35, 25.03.2021
Курс биткоина рухнул более чем на 10%
Фото: pixabay.com

В четверг, 25 марта, курс биткоина во время торгов показал снижение более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Так, по данным на 15.35 (мск), курс достиг $50 717,03

Фото: pixabay.com

Напомним, в марте стоимость биткоина впервые в истории криптовалюты превысила $60 тысяч. Она побила рекорд второй раз за день. В тот же день биткоин превышал отметку в $59 тысяч.

Ранее стало известно, что казанцы начали скупать оборудование для майнинга в связи с очередным ажиотажем на рынке криптовалют. Рост цен спровоцировал скачок интереса к видеокартам и готовым майнинговым фермам в России.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы Татарстан
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