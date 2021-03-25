Казанский Кремль прокомментировал сообщения о нехватке сахара и масла

Минсельхозпрод республики не видит критической ситуации в продовольственном вопросе, заявила сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

— Взаимоотношения ретейлеров — это все-таки больше коммерческая история, государство не принимает в этом участие, — подчеркнула спикер.

Фото: Максим Платонов

Она напомнила, что правительство РФ прорабатывает дальнейшее сдерживание стоимости цен на сахар и другие продукты, в отношении которых в свое время были опасения.

Напомним, что после заморозки цен на сахар и масло у некоторых торговых сетей начались проблемы с поставками. Поставщики готовы отгружать продукты по установленным ценам, но требуют премию за доставку. Минсельхозпрод Татарстана заявил, что необходимыми объемами сахара и подсолнечного масла Татарстан полностью обеспечен. В РТ валовое производство сахарного песка составляет 331,9 тыс. тонн в год — при потребности населения в 93 тыс. тонн, обеспеченность составляет 356,9%. Более чем в 12 раз каждый татарстанец обеспечен подсолнечным маслом. Валовое производство составляет 584 тыс. тонн, потребность — 46 тыс. тонн.

Екатерина Аблаева