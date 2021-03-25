В России официально началось производство вакцины от коронавируса «КовиВак»

Фото: Максим Платонов (архив)

В России официально началось производство третьей отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак». Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

Производство вакцины ведется на площадке Центра имени Чумакова, разработавшего «КовиВак». Упаковку первой партии препарата запустил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время первые партии «КовиВак» поступят в регионы Росси для вакцинации населения, пишет «РИА Новости».

Предельная отпускная цена препарата составляет 4 330 рублей за десять ампул.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале недели генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что этой весной планируется нарастить объемы производства «КовиВак» до 500 тысяч доз.



22 марта президент России Владимир Путин сообщил, что вакцина центра имени Чумакова в скором времени будет введена в гражданский оборот, и отметил, что первые ее партии уже произведены.