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Композитор из Татарстана предложил Путину наладить системную поддержку представителей профессии

16:08, 25.03.2021
Композитор из Татарстана предложил Путину наладить системную поддержку представителей профессии
Фото: kremlin.ru

Композитор из Татарстана, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры Эльмир Низамов на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что в советские годы композиторская школа сделала большой рывок, однако сейчас в РФ нет системной поддержки людей этой профессии. Глава государства в ответ заявил, что поручит разработать ее.

В начале разговора Путин поздоровался с Низамовым на татарском языке.

«Я попрошу [главу Минкультуры РФ] Ольгу Борисовну [Любимову] представить мне соответствующие предложения. Нужно выработать систему поддержки композиторов, молодых особенно», — сказал президент.

Фото: kremlin.ru

Путин добавил, что поднятый вопрос о поддержке композиторов в РФ чрезвычайно важен, и заверил, что власти «обязательно еще об этом подумают, поговорят».

ОбществоВластьКультура Татарстан
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