Композитор из Татарстана предложил Путину наладить системную поддержку представителей профессии

Композитор из Татарстана, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры Эльмир Низамов на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что в советские годы композиторская школа сделала большой рывок, однако сейчас в РФ нет системной поддержки людей этой профессии. Глава государства в ответ заявил, что поручит разработать ее.

В начале разговора Путин поздоровался с Низамовым на татарском языке.



«Я попрошу [главу Минкультуры РФ] Ольгу Борисовну [Любимову] представить мне соответствующие предложения. Нужно выработать систему поддержки композиторов, молодых особенно», — сказал президент.



Фото: kremlin.ru

Путин добавил, что поднятый вопрос о поддержке композиторов в РФ чрезвычайно важен, и заверил, что власти «обязательно еще об этом подумают, поговорят».