Роскомнадзор намерен запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор предложил запрашивать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту для регистрации пользователей в социальных сетях.

Как сообщает газета «Коммерсант», на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Роскомнадзора, согласно которому соцсети должны получать дополнительное согласие от пользователей на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора. При этом пользователь вправе определить платформу. При выборе второго варианта пользователи будут проходить верификацию через портал Госуслуг.

Пользователям нужно будет ввести ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту. Сведения будут проверяться через портал госуслуг. Как объяснил автор поправок, депутат Госдумы Антон Горелкин, это нужно для того, чтобы защитить сведения, которые пользователи предоставляют при получении тех или иных услуг.



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