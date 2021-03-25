Песков: у Путина нет побочных эффектов после вакцинации
После прививки от коронавируса президент РФ Владимир Путин чувствует себя хорошо, побочных эффектов у него нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Напомним, Владимир Путин привился первым компонентом двухфазной российской вакцины от COVID-19 во вторник, 23 марта. На следующий день Песков сообщил журналистам о хорошем самочувствии президента.
Через 2—3 недели президент сделает вторую прививку от COVID-19. Какой именно вакциной привился российский лидер, не уточняется.
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