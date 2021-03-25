В Казани появятся улицы Адымнар, Ирисовая и Душистая

АИР РТ внесло свою лепту

Сразу 12 новых улиц появится на территории жилого массива «Брайт Парк» в Приволжском районе Казани. Соответствующее постановление сегодня было опубликовано в сборнике документов мэрии.

Интересно, что при именовании улиц в том числе учитывалось обращение Агентства инвестиционного развития Татарстана — по крайней мере об этом говорится в сборнике документов. Пока неясно, в чем заключается интерес агентства к именованию этих улиц, «Реальное время» направило запрос в АИР РТ.

Улицы получили следующие названия:

улица 1 ‒ «улица Адымнар — Адымнар урамы»;

улица 2 ‒ «улица Истэлек — Истәлек урамы»;

улица 3 ‒ «улица Ихсан — Ихсан урамы»;

улица 4 ‒ «улица Манзара — Манзара урамы»;

улица 5 ‒ «улица Замана — Замана урамы»;

улица 6 ‒ «улица Ирисовая — Ирис урамы»;

улица 7 ‒ «улица Бэлэкэч — Бәләкәч урамы»;

улица 8 ‒ «улица Сказочная — Сказочная урамы»;

улица 9 ‒ «улица Татлы — Татлы урамы»;

улица 10 ‒ «улица Душистая — Душистая урамы»;

улица 11 ‒ «улица Яран — Яран урамы»;

улица 12 ‒ «улица Бахадир — Баhадир урамы».

Точное местоположение улиц пока не раскрывается. Сроки их появления также не раскрываются, так как сам жилой массив продолжает строиться. Однако, судя по ситуативному плану, этих наименований хватит и на уже сформированные проезды, и на те, которые еще только появятся.

Массив, рассчитанный в сумме на 6,8 тыс. жителей, будет состоять из индивидуальных домов, хотя на сайте застройщика ООО «Корнер» пока говорится только о будущем «комьюнити в 1 800 человек»

Эхо скандалов

Проект планировки «Брайт Парка» на территории бывшей «Ясной поляны» утвердили в конце прошлого года. Массив, рассчитанный в сумме на 6,8 тыс. жителей, будет состоять из индивидуальных домов, хотя на сайте застройщика ООО «Корнер» пока говорится только о будущем «комьюнити в 1 800 человек». Общая площадь составит 335,17 га, из них 293,97 га — жилая застройка. Массив включит в себя четыре района площадью от 60 до 80 га.

Предусмотрено здесь и строительство социальных объектов. Это школа на полторы тысячи мест, три дошкольные организации — одна на 120 мест и две на 220 мест, офис врача, пожарное депо, отделение полиции и почты. Появятся также многофункциональный комплекс, дом культуры и торговый комплекс.

Но больше всего «Брайт Парк» известен другим — в прошлом году «Корнер» попал в скандал с закрытием дороги в поселок Татваленка из-за строительства жилого массива. Делом заинтересовался Следком по Татарстану. Сам же застройщик не согласился с рядом утверждений, в том числе с тем, что закрыть дорогу на поселок Татваленка вынудили его действия.

В прошлом году «Корнер» попал в скандал с закрытием дороги в поселок Татваленка из-за строительства жилого массива

В итоге подведомственное Минтрансу Татарстана ГКУ «Главтатдортранс» решило самостоятельно решить проблему — в ноябре оно разместило тендер на строительство подъездной автомобильной дороги к поселку. Начальная цена контракта составляет 28,8 млн рублей.

Дарья Пинегина