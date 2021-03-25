Казанский шоумен выиграл суд у Моргенштерна по поводу использования песни про Путина

Кировский райсуд Уфы признал рэпера Алишера Моргенштерна виновным в плагиате. Иск подал казанец Олег Лихачев, прославившийся как автор песни «Владимир Путин — молодец», — он возмутился использованием фрагмента трека в TikTok.

Казанский шоумен требовал от рэпера 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав и требовал прекратить использование музыкального произведения без разрешения. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, эти требования были удовлетворены частично.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Отметим, что Лихачев из-за песни про Владимира Путина также подал в суд на Первый канал.