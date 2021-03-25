Новости общества

12:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский шоумен выиграл суд у Моргенштерна по поводу использования песни про Путина

17:12, 25.03.2021
Казанский шоумен выиграл суд у Моргенштерна по поводу использования песни про Путина
Фото: youtube.com / скриншот

Кировский райсуд Уфы признал рэпера Алишера Моргенштерна виновным в плагиате. Иск подал казанец Олег Лихачев, прославившийся как автор песни «Владимир Путин — молодец», — он возмутился использованием фрагмента трека в TikTok.

Казанский шоумен требовал от рэпера 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав и требовал прекратить использование музыкального произведения без разрешения. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, эти требования были удовлетворены частично.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Отметим, что Лихачев из-за песни про Владимира Путина также подал в суд на Первый канал.

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем