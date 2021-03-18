Итоги дня: ответ Путина Байдену, ПСО «Казань» разрешили достраивать космодром, освобождение экс-главы Удмуртии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер четверга, 18 марта.
- Президент России Владимир Путин прокомментировал интервью американского лидера Джо Байдена, в котором тот отвечает утвердительно на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Заявление Путина было сделано во время встречи с представителями общественности Крыма и города Севастополя. Он вспомнил детскую фразу: «Кто как обзывается, тот так и называется».
- Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев заявил, что с января 2020 года по февраль 2021-го к нему поступило в 10 раз больше обращений, чем годом ранее. Он считает, что это говорит не только о масштабе проблем, но и о доверии бизнес-сообщества к органам власти республики.
- Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, отвечая на вопросы депутатов Государственного совета РТ, заступилась за детей, которые в Заинске подожгли памятник Воину-освободителю. По ее словам, это происшествие — результат недостаточного воспитания со стороны родителей, которые детям не объяснили, что такое вообще памятник, что такое память о героях.
- В Госсовете Татарстана предложили обратиться в Госдуму России с инициативой ввести мораторий на налоги для поддержки малого и среднего бизнеса. По мнению председателя татарстанского парламента Фарида Мухаметшина, это дало бы взрывной рост развития экономики.
- Завьяловский суд Удмуртии принял решение освободить осужденного за взяточничество экс-главу региона Александра Соловьева от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья. В октябре прошлого года Завьяловский районный суд Удмуртии признал бывшего главу региона Александра Соловьева виновным в получении крупной взятки и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 275 млн рублей.
- Чемпионат Европы по смешанным единоборствам (ММА) пройдет в Казани в августе нынешнего года, сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. Ожидается, что турнир будет проведен в столице Татарстана с 16 по 21 августа.
- Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске разрешил продолжить стройку стартового комплекса для ракеты «Ангара», который входит в состав второй очереди космодрома Восточный. Ранее строительство приостановили на 90 суток из-за жалоб на невыполнение требований подрядчиком. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию подрядчика ПСО «Казань» и «Роскосмоса» и приостановил ранее вынесенное Арбитражным судом Амурской области решение.
- В Казани пройдет культурный фестиваль болельщиков во время Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, сообщил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов. Он отметил, что культурный фестиваль Спецолимпиады будет работать в течение всех игр. Кроме того, в его рамках будут проходить церемонии награждения и чествования атлетов в коллаборации с жителями города.
- Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников на заседании комитета областного Совета народных депутатов удивился отказу жителей региона работать за 15 тысяч рублей: «Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15—18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то». Позже власти Орловской области назвали эту фразу вырванной из контекста. Речь шла о том, что когда размер пособия по безработице вернулся к докризисному порядку начисления, люди, получавшие ранее 12 тысяч рублей по безработице, стали массово отказываться от предлагаемой работы с заработной платой в 1,3—1,7 раза выше.
- Летчик Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле, отказал «Единой России» в участии в выборах в Госдуму. По данным источника, Юсупов ответил окончательным отказом на предложение участвовать в политике. Сейчас партия ищет замену кандидату в партсписке.
- Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз на пятницу и предстоящие выходные. Судя по данным синоптиков, татарстанцев ждет оттепель. В выходные установится слабо морозная погода с небольшим снегом. В некоторых районах возможна слабая метель.
- За полдня работы третьего этапа программы кешбэка, который стартовал в ночь с 17 на 18 марта, россияне приобрели туры более чем на 100 млн рублей. Об этом сообщает в четверг Ростуризм. Самым популярным направлением в первые часы стал Крым, он лидирует по числу бронирований, в десятку вошли республики Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области.
- Следственный комитет России рассмотрит обращение общественной организации, которая пожаловалась на песню певицы Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Общественники попросили следователей проверить песню на наличие возможных противоправных высказываний. Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке.
- Конституционный суд России проверит на соответствие основному закону страны нормы законодательства, согласно которым гражданина можно привлечь к ответственности за организацию серии одиночных пикетов, не требующих согласования, проводимых в одном месте, но в разное время и разными людьми. С жалобой в суд обратилась активистка из Казани.
- В Госкомитете по биоресурсам Татарстана предрекли мор рыбы в небольших водоемах Татарстана. По прогнозам специалистов, мор рыбы может превысить прошлогодние потери. В этом году обитатели водоемов пережили целый ряд факторов негативного воздействия. Это толщина снега и льда, зимняя межень, когда водоемы находятся на низких пределах по уровню воды, резкие перепады температур. Под тяжестью снега лед проваливается, образуя заглушки.
- В Татарстане минимальная розничная цена на пиво поднялась на 4 рубля. Раньше полулитровую бутылку пива рекомендовали продавать за 38 рублей. Руководитель общественной организации «Пивная ассоциация Республики Татарстан» Ринат Акчурин в разговоре с корреспондентом издания сообщил, что если пиво ниже этой цены, значит, либо продукция плохого качества, либо это уход от налогов со стороны производителей.
- В Азнакаевском, Лениногорском и Бугульминском районах Татарстана сегодня выпал желтый снег. Информацию подтвердили «Реальному времени» в Минэкологии Татарстана. Специалисты выехали на место и отобрали пробы. По предварительным данным, причиной могут быть песчаные взвеси. Примечательно также, что желтый снег выпал не только в Татарстане, его наблюдали также и в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях.
- В Казани средний «возраст» квартир на вторичном рынке недвижимости составляет 29 лет. В Казани средняя стоимость квадратного метра в домах, построенных до 1950 года, составляет 81 тыс. рублей против 94 тыс. рублей в новых домах. Жилье, построенное в 1950—1991 годах, стоит 74,4 тыс. рублей за кв. м, в 1992—2009 годах — 85,7 тысячи.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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