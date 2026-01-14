Новый участок трассы М-12 Москва — Казань получил разрешение на строительство

Речь идет о более чем ста километрах в Нижегородской области

Фото: Динар Фатыхов

Новый участок трассы М-12 Москва — Казань получил разрешение на строительство. Это следует из данных на сайте Единого государственного реестра заключений.

— Положительное заключение, — числится в статусе проекта.

Речь идет о пятом этапе, который растянулся на 107 км: от км 347 до км 454. Участок находится в Нижегородской области от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки — Порецкое».

Напомним, что проект ВСМ до Казани представят Владимиру Путину в марте. Отвечая на вопрос «Реального времени» о переносе пассажиропотока с классической железной дороги на ВСМ, заместитель главного инженера ГЖД Евгений Ананьин отметил, что в настоящее время спрос на железнодорожные пассажирские перевозки остается стабильно высоким и пассажирские перевозки, несмотря на их приоритетность, нужно приводить к балансу с грузоперевозками в интересах народного хозяйства. Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова