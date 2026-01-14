Новости общества

Врачи Нижнекамска получили квартиры по программе социальной ипотеки

13:59, 14.01.2026

Глава Минздрава республики передал жилье 13 специалистам, которые стали участниками программы соципотеки и получили грант в размере 800 тыс. рублей

Фото: скриншот с телеграм-канала "Медицина Татарстана"

В Нижнекамске состоялось вручение ключей от квартир молодым медицинским работникам. Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев передал ключи 13 специалистам, которые стали участниками программы социальной ипотеки и получили грант в размере 800 тыс. рублей.

Новоселами стали врачи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, а также Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром.

Жилье предоставлено в новом пятиэтажном доме, расположенном в поселке Красный Ключ. Сообщается, что строительство дома стало возможным благодаря совместной поддержке правительства Республики Татарстан, Государственного жилищного фонда при раисе Республики Татарстан и администрации Нижнекамского муниципального района.

Напомним, что 16 молодых ученых из Татарстана получат по 1,3 млн рублей на жилье.

Наталья Жирнова

ОбществоМедицинаНедвижимость Татарстан

