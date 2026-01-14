Врачи Нижнекамска получили квартиры по программе социальной ипотеки
Глава Минздрава республики передал жилье 13 специалистам, которые стали участниками программы соципотеки и получили грант в размере 800 тыс. рублей
В Нижнекамске состоялось вручение ключей от квартир молодым медицинским работникам. Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев передал ключи 13 специалистам, которые стали участниками программы социальной ипотеки и получили грант в размере 800 тыс. рублей.
Новоселами стали врачи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, а также Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром.
Жилье предоставлено в новом пятиэтажном доме, расположенном в поселке Красный Ключ. Сообщается, что строительство дома стало возможным благодаря совместной поддержке правительства Республики Татарстан, Государственного жилищного фонда при раисе Республики Татарстан и администрации Нижнекамского муниципального района.
Напомним, что 16 молодых ученых из Татарстана получат по 1,3 млн рублей на жилье.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».