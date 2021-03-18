Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз на пятницу и предстоящие выходные

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз на пятницу и предстоящие выходные. Судя по данным синоптиков, татарстанцев ждет оттепель.

Завтра, 19 марта, Татарстан будет находиться под влиянием смещающегося с юга циклона. Пройдет небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах возможет гололед, ночью и утром туман. Ночью морозы составят -5... -10°, днем температура воздуха ожидается +2... -3°.

Фото: kzn.ru

В выходные, 20 и 21 марта, слабо морозная погода сохранится с небольшим снегом. В некоторых районах возможна слабая метель. Ночью 21 марта морозы опустятся до -4... -11, при прояснениях до -15°, днем потеплеет до +1... -4°.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 22 и 23 марта, в республике пройдет небольшой снег. Днем температура составит 0... +3° 22 марта и 0... +5° 23 марта.



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Ольга Плешкова