Летчик, посадивший самолет в кукурузном поле, отказал «Единой России» в участии в выборах в Госдуму

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, ставший известным после того, как посадил лайнер в кукурузном поле, отказался сотрудничать с партией «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму.

По данным источника URA.RU, близкого к региональному руководству партии, Юсупов ответил окончательным отказом на предложение участвовать в политике. Сейчас партия ищет замену кандидата в партсписке. Один из кандидатов — биатлонист Антон Шипулин.

Ранее появилась информация, что Юсупова убедили принять участие в грядущих выборах депутатов Госдумы. Позже Юсупов опроверг эту информацию, его имя не было включено в первую тройку регионального партсписка ЕР.

Напомним, что летчик Дамир Юсупов стал известен после жесткой посадки самолета Airbus A321 рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Никто из 200 пассажиров не погиб и серьезно не пострадал. Владимир Путин наградил летчика Дамира Юсупова и его напарника званием Героя России. Однако профессиональные летчики награждение и славу Юсупова восприняли скептически. Они считают, что Юсупов сам довел ситуацию до критической.

Ольга Плешкова