Онлайн-продажи продуктов питания бьют рекорды в России

Количество заказов выросло на 3%, средний чек увеличен на 1%

Фото: Динар Фатыхов

Согласно ежемесячному отчету исследовательской компании Data Insight, посвященному рынку электронной торговли продуктами питания (eGrocery) в России, количество выполненных заказов онлайн-сервисами и магазинами выросло в ноябре 2025 года на 3% относительно октября и составило 92,9 миллиона. Это также означает рост на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основные показатели:

Число ежедневных заказов приблизилось к отметке почти 3 миллиона, обеспечивая стабильный спрос на доставку продуктов онлайн.

Общий оборот рынка составил 138 миллиардов рублей, увеличившись на 20% по сравнению с показателями ноября 2024 года.

Средний чек увеличился незначительно, составив 1 485 рублей, однако эксперты отмечают позитивную динамику роста объема продаж даже при небольшом увеличении средней суммы заказа.

Эксперты Data Insight ожидали, что на конец 2025 года рынок онлайн-продаж продуктов питания достигнет отметки в 1 миллиард заказов с общим оборотом около 1,5 триллиона рублей. К 2026 году прогнозируется увеличение количества заказов до 1,3 миллиарда, а общий объем рынка превысит уровень в 1,9 триллиона рублей.

Ариана Ранцева