Россияне за полдня приобрели туров с кешбэком на 100 млн рублей — Татарстан в числе популярных направлений

Фото: Максим Платонов (архив)

За полдня работы третьего этапа программы кешбэка, который стартовал в ночь с 17 на 18 марта, россияне приобрели туры более чем на 100 млн рублей. Об этом сообщает в четверг Ростуризм.

«Самым популярным направлением в первые часы стал Крым, он лидирует по числу бронирований, в десятку вошли республики Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области», — отметили в ведомстве.

Продажи туров и проживания с кешбэком продлятся до 15 июня, в поездку в любой регион страны можно отправиться до 30 июня включительно. Согласно условиям программы, туристу на карту вернется 20% от стоимости выбранной туристической услуги, но не более 20 тысяч рублей. Он должен оплатить тур карточкой «Мир».

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделяет 2 млрд рублей на возобновление программы туристического кешбэка. Предыдущие этапы программы, стимулирующей внутренний туризм, были реализованы в конце лета и осенью 2020 года. Так, первый этап прошел с 21 по 28 августа, второй — с 15 октября до 5 декабря. Всего на реализацию акций туристического кешбэка было направлено 15 млрд рублей, но россияне купили туров для отдыха в стране лишь на 6,5 млрд рублей. Из этой суммы им вернули 1 миллиард.