В Минэкономразвития отметили существенный прирост туризма в Татарстане за год

Самый значительный рост туризма зафиксирован в Карачаево-Черкесии

Фото: Артем Дергунов

Регионы России, где развивается деловой и событийный туризм, стали популярнее у путешественников. В 2025 году рост турпотока с 13 до 17%, продемонстрировали Нижегородская область и Республика Татарстан, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, чьи слова приводит «Коммерсантъ».

— Так, существенный прирост, с 13 до 17%, продемонстрировали Нижегородская область и Республика Татарстан. Кроме того, положительная тенденция сохраняется и в Республике Крым, где количество туристических поездок увеличилось почти на 9%,— сказал Вахруков.

Самый значительный рост туризма зафиксирован в Карачаево-Черкесии (+135%), Адыгее (+67%), на Чукотке (+52%) и в Тверскую область (+50%). Со слов Вахрукова, спрос россиян на эти направления вырос после инвестиций государства и бизнеса в туристическую инфраструктуру.

Отмечается, что по итогам прошлого года количество путешествующих по стране россиян увеличилось на 1—5%. Однако в 2024-м этот показатель был выше. Рынок организованных туров внутри страны потерял около 10% клиентов. При этом продажи туров на зарубежные курорты за год увеличились на 15%.

Никита Егоров