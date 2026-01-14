Новости общества

В Казани за праздничные дни задержали почти сотню нетрезвых водителей

13:35, 14.01.2026

Как сообщает Госавтоинспекция, в обычные недели число таких нарушений вдвое ниже

Фото: Максим Платонов

В Казани с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года задержали 84 водителя в нетрезвом виде — на 4 человека больше, чем за тот же период прошлого года.

Известно, что в обычные недели число таких нарушений вдвое ниже (около 40 случаев).

За вождение в пьяном виде грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф 45 тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за отказ от медосвидетельствования. Кроме штрафа, нарушители оплачивают услуги спецстоянки. При повторном нарушении водителя могут лишить свободы на срок до трех лет, а его автомобиль — конфисковать.

Напомним, что в новогодние праздники в Татарстане «поймали» более 400 нетрезвых водителей.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

